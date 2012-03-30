На чемпіонаті України з шашок вінничани були надто гостинними

Сьогодні, 30 березня, у ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету фінішував юнацький чемпіонат України з російських (64-клітинкових) шашок. Окремо змагалися юнаки і дівчата у двох вікових групах: юніори (1993-1995 р.н.) та молодші кадети (1999-2000 р.н.). На старт вийшли представники 14 областей України.

Найкращі результати показали шашкісти Харківської та Запорізької областей, які традиційно домінують на всеукраїнських змаганнях останніх років. За рейтингом Вінниччина йде одразу за ними, недарма саме місту над Бугом довірили право проводити чемпіонат України. Але цього разу господарі виявилися занадто гостинними. У їхньому активі – лише три медалі у заліку серед міні-кадетів. Срібні нагороди здобули Ярослав Герус (Вінниця) – у бліці і Катерина Масенко (Бершадь) - у швидкій грі. А Кирило Леонов (Вінниця) став третім у швидких шашках.

Результат непоганий, але зазвичай у доробку провідних вінницьких шашкістів (в основному – вихованців заслуженого тренера України Дмитра Мариненка) – ціла торба нагород всеукраїнського рівня, серед яких і медалі у класичній грі, що слугують перепусткою до юнацьких чемпіонатів Європи і світу.

– На останніх виїзних чемпіонатах України наші юнаки виступали значно краще, а зараз виявили занадто велику гостинність, – прокоментував результати суддя турніру, майстер спорту України Микола Леонов (Вінниця). – Ця ситуація – невипадкова. Адже, коли виїздиш до інших міст, приділяєш увагу тільки шашкам і підготовці до турнірних партій. А вдома наші вихованці не змогли так ретельно готуватися.