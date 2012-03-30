Посол США відвідає Вінниччину

Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт відвідає Вінниччину 4-6 квітня.

Під час візиту Посол відвідає Вінницьку обласну санстанцію, де рік тому за сприяння програм Посольства США, було відкрито лабораторію особливо небезпечних інфекцій. Мета цієї лабораторії - дослідження біологічного матеріалу від людей з діагностичною метою шляхом виділення та ідентифікації збудників інфекційних та паразитарних хвороб. Також - з об’єктів навколишнього середовища щодо наявності в них збудників інфекційних та паразитарних хвороб, в тому числі особливо небезпечних інфекцій - таких як сибірка, туляремія, бруцельоз, лептоспіроз та інші.

Також, згідно з офіційною програмою перебування, Джон Теффт зустріниться із керівництвом області та міста. Відвідає Американський інформаційний центр «Вікно в Америку». Братиме участь у нагородженні переможців конкурсу програми «Велике читання» (книга Рея Бредбері «451° за Фаренгейтом»).

Під час візиту Посол побуває і в музеї-садибі Миколи Пирогова.

Джон Теффт має намір зустрітися на Вінниччині із жертвами нелегальної торгівлі людьми та представниками громадської організації «Джерело надії», які опікуються даною категорією населення.

Для довідки:

Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні востаннє відвідував Вінницьку область у січні 2010 року. У Калинівці він ознайомився із процесом демілітаризації ракетних комплексів 9К72 «СКАД».