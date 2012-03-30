На муніципальному ринку зміниться асортимент товарів
16:08, 30 березня 2012Вінниця
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На Вінницький муніципальний ринок чекеє перепрофілювання.
Про це з посиланням на заступника Вінницького міського голови з економічних питань Валерія Коровія повідомляє “ВінниціОК”.
– Працівниками підприємства вносяться пропозиції щодо ущільнення та оптимізації наявних торгових місць з метою зробити їх зручнішими для покупців, - сказав Валерій Вікторович. – Також передбачається перепрофілювання асортименту промислової продукції з метою розширення номенклатури товарів продовольчої групи.
Усі ці заходи сприятимуть поліпшенню якості обслуговування відвідувачів ринку та зроблять користування ним зручним і комфортним.
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