Мешканці Великої Кісниці протестують

Завтра о 9.00, 2 квітня, біля Ямпільської районної адміністрації розпочнеться акція протесту «Залізли в наші кишені». Ініціатори акції – мешканці села Велика Кісниця, які протестуватимуть проти спроб рейдерського захоплення їх землі ТОВ «Великокісницьке».

За словами одного із організаторів акції Василя Кізки, конфлікт триває вже кілька років: «Почалося з того, що в період з 1993 по 2001 роки рішеннями Великокісницької сільської ради, відповідно до положень Земельного кодексу, було виділено близько 300 га земель запасу для передачі мешканцям села під ведення особистого господарства. Втім, у 2011 році, за клопотанням Держземінспекції, Великокісницька сільська рада відмінила всі свої попередні рішення про виділення землі працівникам соціальної сфери.» Василь Кізка зазначає: «Формальним для такого рішення стала відсутність у осіб, яким була передана земля, відповідно оформлених державних актів. Фактично ж працівники соціальної сфери стали заручниками і тепер позбавлені земельних ділянок, які належали їм протягом тривалого часу.»