"Підпільник Кіндрат" зберігав у себе вдома вибухівку і зброю

300 грам тротилу та саморобний однозарядний пістолет незаконно зберігав у своєму помешканні 52–річний житель Тульчинського району. Вибухівку і зброю вчора працівники міліції вилучили і направили на дослідження до НДЕКЦ при УМВС.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Як повідомив начальник Тульчинського райвідділу міліції Олег Революк, до правоохоронців надійшла оперативна інформація, яка під час перевірки підтвердилася. Пістолет і тротил чоловік зберігав у своєму будинку. Зі слів підозрюваного, вибухівку він знайшов, а пістолет калібру 5,6 мм виготовив власноруч для самооборони. Раніше, як з’ясувалося, цей чоловік в поле зору працівників міліції не потрапляв.

Наразі проводиться дослідча перевірка.Після результатів дослідження вирішуватиметься питання про притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності. В його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) . Законом передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.