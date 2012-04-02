На "Локомотиві" "знімають" плату за пробіжки

З минулого тижня пробіжки на стадіоні "Локомотив" у Вінниці стали платними. Тепер за місяць занять потрібно віддати 10 грн. Городян також просять залишити свої адреси та телефон.

— Нічого собі, ще й бігати тепер треба за гроші, — каже виданню Gazeta.ua Тамара Шевчук. — Не платитиму. П'ятий рік бігаю, для стадіону ніхто нічого не зробив, а гроші вимагають. Це точно підуть комусь у кишеню. Спочатку б порядок навели, а тоді нагліли.

Щоранку на стадіоні бігають кілька десятків людей.

— Це символічний благодійний внесок на розвиток стадіону. Хто платить, тих записуємо в журнал і даємо талончик. Платити хочуть не всі. Але ми нікого не гонимо. А домашню адресу й телефон просимо лишити на всяк випадок. Щоб повідомити рідним, якщо людині стане погано. В нас часто бувають випадки, що мусимо викликати "скору". Люди самі собі роблять фзичне навантаження, яке хочуть, через це стаються серцеві напади, — Сергій Руденко, директор стадіону.

У міському спортивному комітеті кажуть, збір необов'язковий.

— Це була ініціатива директора. Стадіон якось мусить виживати. Це комунальне підприємство. Дотацій з міського бюджету вистачає, щоб покрити лише частину плати за тепло й світло, — говорить Сергій Краєвський, голова комітету.