У Вінниці на вул. Червоноармійській відкриють дитсадок №5

Депутати Вінницької міської ради на сесії ухвалили рішення “Про створення комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 5» та затвердження його Статуту”.

Відповідно до рішення, новий садочок відкриють вже незабаром на вул. Червоноармійській.

Як повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міськради, приміщення під розташування дитячого садочка минулого року було передано з державної у комунальну власність територіальної громади Вінниці і з допомогою субвенцій з державного бюджету тут одразу розпочалась реконструкція.

Раніше ця будівля належала 732-му Вінницькому ремонтному заводу Міністерства оборони України. Свого часу тут функціонував дитячий садок №78, але через брак коштів на його утримання у 1995 році садок припинив приймати дітей.

Наразі вже завершуються роботи на території довкола повністю відновленого приміщення і незабаром дитячий дошкільний навчальний заклад №5 відкриє двері для маленьких відвідувачів.

- Цього року ми вирішимо питання із чергою в дитячі садочки, яка ще шість років тому була дуже велика, - говорить міський голова Володимир Гройсман. – Протягом останніх п’яти років ми системно працювали над розв’язанням цієї проблеми, створюючи і додаткові групи, і відкриваючи нові заклади. Далі нам потрібно підтримувати те, що було зроблено у попередні роки, аби не з’являлись нові черги.