Подолян поменшало ще на 720 осіб

Чисельність наявного населення Вінницької області станом на 1 лютого 2012 року становила 1633,5 тис. осіб.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Із загальної кількості жителів 815,8 тис. осіб проживало у міських поселеннях, 817,7 тис. осіб – у сільській місцевості. Упродовж січня 2012 року чисельність наявного населення скоротилась на 0,7 тис. осіб.

Основним чинником, який мав вплив на формування чисельності населення області було його природне скорочення. Кількість померлих в області у січні 2012 році перевищила кількість народжених на 720 осіб, це відбулось за рахунок природного скорочення населення у міській місцевості – 72 особи, у сільській місцевості – 648 осіб.

Водночас в області було зареєстровано міграційний приріст населення, кількість прибулих в область перевищила кількість вибулих на 59 осіб. Це сталося за рахунок міграційного приросту населення у міській місцевості – 56 осіб та у сільській місцевості – 3 особи.