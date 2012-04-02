Гройсман хоче зібрати міські концертні колективи в "філармонію"

Міський естрадно-духовий оркестр «ВінБенд» стане структурним підрозділом КП «Центр концертних та фестивальний програм», який функціонує на базі концертної зали «Райдуга».

Таке рішення ухвалили депутати Вінницької міської ради на сесії 30 березня.

За словами міського голови Володимира Гройсмана, об’єднання має ряд переваг, бо створює передумови для формування єдиного творчого середовища в місті, в якому буде збережено індивідуальність та діяльність базових творчих колективів.

Також очікується покращення концертної діяльності закладів (як кількісних так і якісних показників), створення конкурентоспроможного культурного продукту, спрямованого на задоволення культурних потреб вінничан.

В подальшому на базі КП «Центр концертних та фестивальних програм» планується створити заклад культури по принципу обласної філармонії з набуттям статусу неприбуткової організації та розширенням спектру діяльності – запровадження муніципальних абонементів, створення дитячої джазової школи, хорової школи тощо.