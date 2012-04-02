На "Бартеплокомуненерго" знайшли мертвого працівника
12:05, 02 квітня 2012Вінниця
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З порізаними руками
Неприємна знахідка чекала на співробітників комунального підприємства теплових мереж «Бартеплокомуненерго».
Коли 29 березня о 8.00 ранку вони о прийшли на роботу, то на робочому місці, в бойлерній, побачили свого мертвого колегу, слюсаря зобслуговування теплових мереж.
За свідченням очевидців, у нього були порізані руки.
Як повідомила Прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області, фахівці управління розпочали розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком.
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