На "Бартеплокомуненерго" знайшли мертвого працівника

Неприємна знахідка чекала на співробітників комунального підприємства теплових мереж «Бартеплокомуненерго».

Коли 29 березня о 8.00 ранку вони о прийшли на роботу, то на робочому місці, в бойлерній, побачили свого мертвого колегу, слюсаря зобслуговування теплових мереж.

За свідченням очевидців, у нього були порізані руки.

Як повідомила Прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області, фахівці управління розпочали розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком.