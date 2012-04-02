Вінницькі аграрії вклали у посівну 1,6 млрд. гривень

На Вінничині тривають весняно-польові роботи.

Як повідомив начальник головного управління агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації Микола Неїлик, вже завершено підживлення озимих зернових і ріпаку.

В доброму стані перебуває 28 % площ озимих зернових, у задовільному – 51,2 %, слабкі та зріджені – 18,8 %, загинуло – 2,1 % площ. На місце загиблих озимих буде засіяно кукурудзою, ярим ячменем, ярою пшеницею, соняшником, соєю, гречкою та просом. Потреба в насінні у господарствах області покривається майже повністю.

На 85% підприємства забезпечені на 85 % паливно-мастильними матеріалами.

Сіють ранні зернові.Станом на 30 березня в області посіяно ранніх зернових та зернобобових в області здійснено на 20 % до прогнозу.

На підготовку і проведення комплексу весняно-польових робіт сільськогосподарськими підприємствами області витрачено 1,6 млрд. грн. (70 % до потреби), в тому числі залучено кредитних банківських ресурсів 24,5 млн. гривень.