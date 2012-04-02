Акція «100 книжок для сільської бібліотеки»

«100 книжок для сільської бібліотеки» — доброчинна акція, спрямована на те, щоби сучасна українська література стала доступною у віддалених від адміністративних центрів сільських місцевостях.

Ініціатором акції стала відома українська письменниця Міла Іванцова, яка після віртуального знайомства з Оленою Печорною, авторкою роману «Грішниця», дізналася, що остання працює у невеликій бібліотеці села Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині.

Цікаво, що цьому знайомству посприяла вінницька письменниця, лауреатка «Коронації слова - 2011» Вікторія Гранецька. За словами Олени Печорної, надходження до сільської бібліотеки абсолютно не відповідають читацьким запитам. Особливо не вистачає сучасної літератури, як високої полиці, так і жанрових творів.

За неповний місяць існування акції рух набув досить помітних масштабів, адже у перші ж дні було зібрано велику кількість книжок, причому приносили їх як прості відвідувачі, так і письменники. Один добродій до книжок додав навіть свій персональний комп’ютер, бо саме купив собі нового, а старий вирішив подарувати сільській бібліотеці.

В результаті було зібрано більше 300 книжок, які помандрували на Чернігівщину. Нещодавно книжки було передано також у бібліотеку райцентру Кобеляки на Полтавщині. Географія акції поступово розширюється, і до неї долучається Вінниця!

На зустрічі з Мілою Іванцовою, яка відбулася у вінницькій книгарні «Є» в середині березня, було передано естафету акції «100 книжок для сільської бібліотеки». Першою бібліотекою, куди збиратимуть книжки, стане бібліотека рідного села письменниці Вікторії Гранецької Юрівка Козятинського району. Також у планах поповнення фондів бібліотеки села Рахнівка Гайсинського району, де народився Василь Стус. Акція не обмежена в часі і залежатиме від того, наскільки активно приноситимуться книжки відвідувачами. Організатори будуть раді долучити до переліку ті бібліотеки, які звернуться із проханнями до письменниць чи колективу книгарні.

Кожен, хто бажає долучитися до руху, може приносити книжки українською мовою й залишати їх у спеціальному кошику у Книгарні «Є» за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 89. Книгарня працює щоденно без перерв з 9:00 до 21:00.

