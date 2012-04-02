Православна церква на Великдень влаштує флеш-моб

Вінниччина готується до свята Великого Христового Воскресіння. З цією метою представники різних православних конфесій зібралися на зустрічі з журналістами, аби розповісти про святкові богослужіння у храмах та відзвітувати про свої доброчинства.

Перше місце в Україні Вінниччина посідає за кількістю громад конфесій Української православної церкви Московського патріархату.

- В Чистий четвер, напередодні Великодня, слід очистити не лише своє тіло, а насамперед – душу, - говорить секретар Вінницького єпархіального управління протодиякон Владислав Демченко. – Закликаю усіх прийти в святковий день до Храму і возрадуватися, щоб душа Ваша воскресла разом з Господом.

Розповів Владислав Демченко і про цьогорічні нововведення Вінницької єпархії. Зокрема, у нижньому храмі по вул.Космонавтів, з цього року в неділю о 9.30 відбуваються дитячі богослужіння. Ця служба триває менше за часом, ніж звичайна і за дітками доглядають батьки та служителі храму. Також в цьому році на Великдень продовжать взяту в попередньому році естафету Пасхальної ходи, коли з п’яти напрямків, з усього міста городяни сходитимуться до Центрального Собору на вул.Соборній і в святковій ході з’єднаються, щоб вшанувати Христа. Зустріч ця відбудеться у Великодню неділю, о 14.00 на Соборній, біля Храму, а звідти городяни рушать до Воскресенського храму (що у парку за Універмагом), де Владика Симеон здійснить урочисте Пасхальне богослужіння.

Неабиякої уваги приділяє найбільша конфесія Вінниччини і християнському вихованню молоді. Молодіжні організації напередодні свят відвідають стареньких і малозабезпечених, особливо в селах, допоможуть прибратися у хатах, а також обладнають старі могилки предків на кладовищах.

В 2011 році стартував молодіжний пілотний проект Пасхальний фестиваль, участь в якому брали різні хорові і творчі колективи. Він відбудеться в суботу, 21 квітня, о 15.00 біля „Магіцентру”. В цьому фестивалі також заплановано флеш-моби.

Також Владислав Демченко запросив людей до Спасо-Преображенського собору і сказав, що він, безперечно, стане окрасою міста на свято. Натомість подробиці цього „перетворення” залишив у секреті.