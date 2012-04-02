Польський бізнес "окупує" Вінниччину

30 березня у Вінниці розпочав роботу дводенний економічний українсько-польський бізнес-форум. З Мазовецького воєводства приїхало 22 польських бізнесмени (різні галузі виробництва). І цього ж дня після обіду польські підприємці роз’їхались по області.

- Сьогоднішній захід – це продовження співпраці Вінниччини і Мазовецького воєводства, - говорить Надія Лисецька, президент Клубу ділових людей. – Восени минулого року вони презентували своє воєводство у Вінниці. Сьогодні приїхали аби поділитися досвідом з вінницькими підприємцями. Маємо на меті знайти нові контакти обмінятися досвідом розвивати співробітництво.

Все це направлено на те, щоб наші підприємці змогли відкрити щось нове і обмінятися досвідом з польськими бізнесменами.

З української сторони організаторами виступив Клуб ділових людей, а з польської - Український центр бізнесу, що діє у Варшаві.

- Зараз ми співпрацюємо з Росією, - говорить Анатолій Кутинський, директор Літинського м’ясокомбінату, - сподіваюсь, що знайдемо спільну мову і з польськими підприємцями. До має приїхати Кшиштоф Віламек, комерційний директор підприємства Sobsmak. Ми разом з головою правління «Барський птахокомбінат» Анатолієм Сухоребрим будемо налагоджувати торгівельні контакти.

Директор польської фірми Graso Збігнев Собескі на підприємстві «Вінницятеплокомуненерго» презентує котли та нагрівачі для біомаси та розкаже про методи отримання електроенергії з біомаси. Директор підприємства Herring Анджей Лещинські буде шукати партнерів для співпраці у рибній промисловості. Для цього поїде до Барського товариства «Морський замок». А Ян Сабадаж, який очолює туристичну компанію Kalinka шукатиме туроператорів у нашій області.

Під час зустрічі Сергій Татусяк, голова Вінницької облради, наголосив що поляки мають гарний досвід спілкування з європейським бізнесменами і тепер зможуть поділитися набутиками з вінничанами.

- Сьогодні в області реалізується 11 міжнародних проектів з Росією, Молдовою, Білоруссю, Румунією та Польщею. – зазначив Сергій Пилипович. – Найбільш динамічно розвиваються стосунки з Польщею. Ми підписали 210 угод між нашою областю і 11 воєводствами.

Також голова облради повідомив, що вчора, 29 березня він повернувся з Польщі де було домовлено про підписання 11 травня 2012 року угоди про співпрацю між Вінниччиною і Мазовецьким воєводством.

