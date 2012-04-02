Вінницькі міліцянти оштрафували 29 продавців підсніжників

На території Вінницької області працівники міліції спільно з працівниками екологічної інспекції розпочали операцію «Первоцвіт».

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Операція, яка буде тривати до 30 травня, направлена на припинення збору, перевезення та торгівлі зникаючими первоцвітами. Торгівлю дикорослими рослинами, незалежно від того, були вони зібрані торговцями власноруч, чи ні, заборонено на підставі ст.12 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” і ст. 9 Закону України „Про рослинний світ”.

Якщо торгівля дикорослими рослинами відбувається на території ринків, або торгівельних майданчиків, правопорушники підлягають відповідальності по ст.159 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( Порушення правил торгівлі на ринках). У випадках, коли торгівля такими рослинами відбувається поза межами ринку, правопорушники підлягають відповідальності по ст. 160 КУпАП України (Торгівля з рук у невстановлених місцях).

Крім цього, торгівлю рослинами, занесеними до Червоної книги України, заборонено також і ст. 64 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, адміністративна відповідальність за це правопорушення передбачена у відповідності зі ст. 68 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” по ст. 88 КпАП України

Як повідомили в Управлінні громадської безепеки УМВС, на правопорушників очікує адміністративне покарання у вигляді штрафу.

У березні вінницькими правоохоронцями було задокументовано 29 фактів торгівлі дикорослими рослинами.

ПЕРЕЛІК ТА ХАРАКТЕРИСТИКА РОСЛИН, ТОРГІВЛЮ ЯКИМИ ЗАБОРОНЕНО

Тюльпан дібровний. Квітка жовтого кольору. Схожий на культурний тюльпан, але менший за розміром, а стебло і листи – тонші. Довжина пелюстків близько 2 см., довжина листків – 8-23 см., а їхня ширина – 0,3-2,2 см. З зовнішньої сторони пелюстки часто темніші ніж із внутрішньої, і мають коричневий відтінок. Занесений до Червоної книги України.

Черемша. Листки сягають у довжину 10-25 см., і схожі на листки конвалії або щавлю. Відрізняються від них сильним часниковим запахом. А від листів щавлю – ще й тим, що в щавлю жилки листа переплітаються в сітку, а в черемші йдуть паралельно один одному. Квітки в черемші дрібні, білі, зібрані, як і у всіх цибуль в кулясте суцвіття з 6-20 штук. Занесена до Червоної книги України.

Рябчики малий, руський і шаховий. Квітка схожа на тюльпан, тільки іншого кольору – бурого або пурпурного, зі світлими плямами. Квитки схилені донизу, як у дзвоників. Висота рослини – від 20 до 50 см. Листки дуже вузькі, стрічкоподібні; кінчики можуть бути закручені спіраллю. Занесені до Червоної книги України.

Сон чорніючий. Сягає заввишки від 10 до 40 см. Квітки фіолетового, блакитнуватого або синюватого кольору, 2-4 см. у діаметрі. Усередині квітки добре помітні жовтогарячі тичинки. Листки дрібно розсічені. Квітки та листки вкриті густим білуватим „пухом”. Зростає в соснових лісах і степах. Занесений до Червоної книги України.

Проліска сибірська. Висота рослини до 20 см. У кожної рослини 3-4 лінійних листка. Кількість пагонів із квітками – від 1 до 4, на кожному з них від 1 до 3 квіток. Квітки до 2 см. у діаметрі блакитного іноді білого кольору. Проліску часто помилково називають „підсніжником” або „блакитним підсніжником”. Скорочується чисельність через масове збирання.

Ряст Галлєра. Висота стебла до 25 см. У рясту усього два часто розсічених листка. Квітки довжиною з ніготь, із шпорцем, який нібито „стирчить” із неї назовні. Квітки зібрані в щільне циліндричне суцвіття, рожево-фіалетового, світло-пурпурного іноді білого кольору. Бульбочка у ряста невелика, жовтувата у землі сидить нещільно, тому часто виривається при збиранні. Скорочується чисельність через масове збирання.

Конвалія травнева. Висота рослини 15-20 см., довжина листів до 20 см. Квітки білі від 5 до 20 штук, довжина пелюстків – до 0,5 см. Квітки зібрані в пониклу кисть і схожі на маленькі кулясті дзвіночки. Приємно пахнуть. Уся рослина отруйна. Скорочується чисельність через масове збирання.

СЗГ УМВС у Вінницькій області.