АМКУ оштрафував "Вінницягаз" на 136 тис. гривень

Вінницьке обласне відділення Антимонопольного Комітету оштрафувало акціонерне товариство «Вінницягаз» на 136 тисяч тис.грн за зловживання монопольним становищем.

Про це повідомила прес-служба Антимонопольного комітету України.

Як встановило Відділення, товариство неналежним чином попередило суб'єкта підприємницької діяльності про припинення газопостачання. Такі дії призвели до ущемлення інтересів споживача.

“Вінницягаз” також без об'єктивних причин відмовивіншому споживачеві у застосовуванні гнучкого металевого шлангу для приєднання газового котла в житловому будинку до газопроводу.