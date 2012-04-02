Вінницькі лісівники пристарали перших 100 га нових лісів

У 2012 році держпідприємства лісового господарства області мають створити 965 га нових лісів на землях держлісфонду і 250 га нових захисних насаджень.

Про це повідомила прес-служба Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства.

Для цього все готово: техніка, люди, посадковий матеріал, якого вирощено 12 млн. шт. Ще у деяких місцях сніг лежить, а лісівники вже приступили до посадки лісу.

Станом на 29 березня пальма першості у ДП «Гайсинський лісгосп» – 51 га при плані 118 га (43%). Для цього використано 203 тисячі сіянців лісоутворюючих порід і 430 кг жолудя дуба звичайного.

Добре стартували ДП «Могилів-Подільський лісгосп» – 45 га із 115 га (39%) і ДП «Бершадський лісгосп» – 25 га при плані 72 га (35%).

По 8-11 га новостворених лісових культур мають на своєму рахунку в ці перші дні лісокультурної кампанії ДП «Жмеринський лісгосп», «Тульчинське ЛМГ», "Крижопільський лісгосп" і "Дашівське ДЛМГ".

Для виконання лісокультурних робіт в найбільш сприятливі агротехнічні терміни держпідприємства організовують посадку лісу так, щоб завершити важливу весняну кампанію за два тижні.

Одночасно проводиться доповнення лісових культур, обробіток грунту під лісові культури 2012 року (109 га при плані 407 га).