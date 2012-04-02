Платити за газ тепер доведеться до першого числа

ПАТ “Вінницягаз” повідомило, що у зв’язку із внесенням змін до «Договору про надання населенню послуг з газопостачання» змінились терміни плати за спожитий газ.

Про це йдеться на офіційному сайті підприємства.

Так, пунктом 16 цього Договору встановлено, що «У разі застосування системи помісячної оплати послуг платежі вносяться не пізніше першого числа місяця, що настає за розрахунковим». До цього часу кінцевим днем розрахунків було 10-те число.

Зміни у визначенні кінцевого терміну платежів, у першу чергу, стосуються тих громадян, хто має право на пільги та субсидії з оплати комунальних послуг. Нарахування їх відбуватиметься лише після своєчасної оплати вартості використаного природного газу.

Якщо ж такий абонент не має можливості оплатити спожиті послуги у вказаний термін, він повинен обов’язково до першого числа місяця повідомити показники свого лічильника газу контролеру Розрахункового центру ПАТ “Вінницягаз”. І лише у такому випадку на використаний об’єм газу буде нараховано субсидію.