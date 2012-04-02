Хто стане головою прикордонного Могилів-Подільського району?

Генеральний директор «Віноблагроліс», член Партії регіонів, депутат Вінницької обласної ради Михайло Вдовцов спростовує інформацію про подання його кандидатури на посаду голови Могилів-Подільської райдержадміністрації до Адміністрації Президента України.

Про це він повідомив УНІАН-Вінниччина.

Інформація про його призначення активно обговорювалася минулого тижня у кулуарах обласної влади.

Нагадаємо, що 29 лютого 2012 року Указом Президента України Миколу Гоцуляка звільнено з посади голови Могилів-Подільської РДА. До сьогоднішнього дня ця посада є вакантною.

Могилів-Подільський район – входить у новостворений Єврорегіон «Дністер». На його території розташований стратегічно важливий прикордонний контрольно-пропускний пункт та митниця.