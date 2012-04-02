В "Плеяді" звучатиме домра і баян

Домра і баян - музичну гармонію звучання цих інструментів створить дует відомих класичних музикантів, які гратимуть у філармонії 5 квітня о 18.30.

В ювілейному 75-му концертному сезоні Вінницької обласної філармонії цикл концертів "Один плюс одна" покликаний був продемонструвати, яке чудове нове звучання народжують дуети різнопланових інструментів, один з яких звучить в руках у жінки, інший у чоловіка. У заключному концерті циклу виступатимуть кияни, лауреати міжнародних конкурсів БОГДАН МАШТАЛЯР (баян) та ТЕТЯНА КОЗИЦЬКА (домра). Дует цих інструментів прозвучить у супроводі академічного камерного оркестру "АРКАТА" і неодмінно порадує любителів класики.

У програмі концерту прозвучать твори Доменіко Скарлатті, Дмитра Шостаковича та Сергія Прокоф'єва. Також будуть звучати твори сучасних українських композиторів: Володимира Зубицького, Олександра Пушкаренко, Дмитра Циганкова та Ніни Проценко.