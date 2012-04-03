Джига доповідав Уряду про розвиток тваринництва

Вчора, 2 квітня, Уряд заслухав інформацію про роботу п’яти областей Правобережного лісостепового регіону щодо розвитку тваринництва. Голови облдержадміністрацій Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Київської, Черкаської областей прозвітували про зроблене та про перспективи розвитку, зокрема молочного скотарства, в залежності від особливостей регіону.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

"Загалом по регіону спостерігається хоч і незначне, але нарощування виробництва молока на товарних фермах. Саме за рахунок зростання кількості та потужності тваринницьких комплексів відбувається збільшення поголів’я великої рогатої худоби", - йдеться в повідомленні. Однак на селянських подвір’ях корів потроху меншає, тож загалом спостерігається незначний спад поголів’я ВРХ в усіх областях, за винятком Тернопільської.

Керівники регіонів прозвітували про заходи, яких вживають для поліпшення ситуації, нарощення кількості поголів’я, підвищення його продуктивності.

В усіх областях відбувається будівництво і реконструкція молочнотоварних комплексів, з відповідним обладнанням. Але темпи створення великих сільгосппідприємств, де забезпечується і племінна робота, і механізація процесів, а значить, здешевлення продукції, Уряд вважає вкрай слабкими.

Тому Прем’єр-міністр України Микола Азаров наголосив на відповідальності глав адміністрацій за створення в регіонах стимулів і умов для нарощування поголів’я ВРХ, і найголовніше – зростання продуктивності молочного стада. «Ситуацію зі виробництвом продукції тваринництва потрібно «переломити», як це було зроблено із забезпеченням овочами, коли завдяки будівництву овочесховищ вдалося стабілізувати внутрішній ринок, наситити недорогою якісною сільгосппродукцією власного виробництва», - наголосив Микола Азаров.