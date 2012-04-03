Місія Євросоюзу запропонувала підтримку Єврорегіону «Дністер»

Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) запропонувала підтримку діяльності Єврорегіону «Дністер». Про це голові Ради єврорегіону, голові Вінницької обласної Ради Сергію Татусяку в особистому листі повідомив Глава Місії EUBAM Удо Буркхолдер, - повідомила прес-служба Вінницької облради.

У своєму повідомленні пан Буркхолдер засвідчив свою повагу Вінницькій обласній Раді та особисто С.Татусяку. Він зазначив, що цілі діяльності Єврорегіону «Дністер» та EUBAM збігаються.

«Створення та діяльність Єврорегіону «Дністер» має важливе значення для розвитку регіонів вздовж молдавсько-українського кордону. Завдання, які визначені статутом Єврорегіону «Дністер», такі як: «організація, координація і поглиблення зв'язків в економіці, торгівлі, науці, освіті, культурі, туризмі та спорті», «сприяння в облаштуванні пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон міждержавного та місцевого значення», «організація контактів з відповідними міжнародними організаціями, фондами, інститутами, агентствами та іншими організаціями» – збігаються із завданнями EUBAM», – йдеться в листі.

Удо Буркхолдер також запевнив С.Татусяка в готовності організувати йому зустріч з Радником з питань стратегії, планування та управління якістю EUBAM, відповідальним за координування діяльності Місії щодо Єврорегіонів в обох країнах.

У свою чергу голова Ради Єврорегіону «Дністер» Сергій Татусяк зазначив, що із задоволенням приймає пропозицію EUBAM.

– Єврорегіон «Дністер» – молода організація, і тому зацікавлена в різнобічному співробітництві, особливо з європейськими та міжнародними структурами, – прокоментував Сергій Татусяк.

Довідка: Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) розпочала свою діяльність 30 листопада 2005 року в відповідь на спільне звернення Президентів Республіки Молдова і Україна в Європейську Комісію. Дана ініціатива, яка повністю фінансується Європейським Союзом, проводиться в рамках Європейського інструменту добросусідства і партнерства.

EUBAM є консультативно-технічним органом, мандат якого передбачає нарощування можливостей наших партнерів, у першу чергу прикордонних і митних відомств, а також інших правоохоронних і державних органів Молдови та України. Основна увага EUBAM приділяється боротьбі з протизаконними транскордонними діями, включаючи торгівлю людьми, контрабанду та інші форми незаконного переміщення товарів, а також зусиллям з врегулювання конфлікту в Придністров'ї.