Сомалійців виявили у помешканнях Вінниці

Працівники вінницької міліції, СБУ та Державного комітету у справах охорони державного кордону провели спільне відпрацювання місць можливого проживання іноземців-нелегалів на території м. Вінниці.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Як повідомила в.о. начальника ВГІРФО УМВС України у Вінницькій області Антоніна Ратушна, під час рейду виявлено 27 осіб, які назвалися громадянами Сомалі. Сомалійці пояснили, що прибули на Вінниччину в пошуках притулку у зв’язку з військовими діями в їх країні.

В результаті ретельної перевірки з’ясувалося, що восьмеро з них знаходилися в Україні без жодних документів, які б посвідчували їх особи.

Зібрані відносно нелегалів матеріали направлені до Вінницького окружного адміністративного суду для прийняття рішення щодо їх подальшого перебування в Україні.

Нелегальні мігранти проживали на двох квартирах у м. Вінниці. Власників житла, які надавали помешкання іноземцям без належного оформлення договору найму, притягли до адміністративної відповідальності по ст.206 КУпАП. Порушникам тепер доведеться сплатити кругленьку суму – від 5100 грн до 8.500 грн. Варто зауважити, що за помешкання квартиранти-нелегали сплачували тисячу гривень на місяць.

На вінницьких квартирах правоохоронці виявили також п’ятьох сомалійців, котрі вказали, що є неповнолітніми. Їх направили для розміщення до обласного комунального притулку «Добро».

Ще двоє вихідців з Сомалі мали при собі документи з простроченим терміном. На них складено адміністративні протоколи відповідно до ч.1 ст. 203 КУпАП (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України), що передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.