Мовчана та керівників ще трьох областей "зашлють" до Сибіру

Керівники Волинської, Вінницької, Житомирської та Івано-Франківської областей відправляються налагоджувати зв'язки зі своїми російськими колегами в Тюменській області, Ханти-Мансійському автономному окрузі і Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН в Москві Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир Єльченко, українська делегація буде перебувати в Росії 3-7 квітня.

До складу делегації увійшли глава Житомирської ОДА Сергій Рижук, перший заступник голови Волинської ОДА Олександр Башкаленко, перший заступник голови Вінницької ОДА Іван Мовчан, заступник голови Івано-Франківської ОДА Василь Брус, заступник голови - керівник апарату Житомирської ОДА Олександр Никитюк, а також представники ділових кіл України.

Посол підкреслив, що українська делегація фактично представляє виїзну економічну місію, яка відправляється в регіони РФ, у яких найбільший інтерес до налагодження та відновлення зв'язків з Україною.

В.Єльченко повідомив, що чотири області, які представлені з боку України, також зацікавлені в прямому міжрегіональну співпрацю зі своїми колегами з РФ.

Він зазначив, що Івано-Франківська область ще з часів СРСР має зв'язку з Ханти-Мансийским автономним округом, так як готує фахівців для видобутку нафти. За словами посла, Житомирська та Вінницька області є дуже перспективними в плані організації прямих поставок сільськогосподарської продукції.

В.Єльченко повідомив, що також заплановані зустрічі з українською діаспорою в цих регіонах.

"Думаю, нашим співвітчизникам буде цікаво почути не тільки від посла України, з якими вони регулярно спілкуються, а й від високопоставлених чиновників з регіонів про те, що вони можуть зробити для допомоги українській діаспорі", - сказав В.Єльченко.

За його словами, кожна область, крім сувенірів, везе конкретні пропозиції - обмін театрами, музичними колективами, налагодження трансляцій місцевих каналів телебачення або радіотрансляцій.

"Завдання зробити дорогу між нашими регіонами коротше - минаючи Москву і Київ, у столиць і так є чим займатися. Сподіваюся, що наші регіони знайдуть якісь нові форми співпраці, які підуть на користь України і Росії", - сказав В.Єльченко.

В ході поїздки 3 квітня українська делегація відвідає Сургут, де зустрінеться з владою міста, бізнесменами і представниками української діаспори.

4 квітня в Ханти-Мансійську запланована зустріч з губернатором Ханти-Мансийского автономного округу - Югри Наталією Комарової, відвідування Югорського державного університету, а також зустріч з представниками Торгово-промислової палати Югри, Фонду підтримки підприємництва Югри, ділових кіл.

5 квітня в м. Салехард пройде зустріч з губернатором Ямало-Ненецького автономного округу Дмитром Кобылкиным і членами уряду Ямало-Ненецького автономного округу, а також представниками ділових кіл Ямало-Ненецького автономного округу. Пройде також презентація регіонів України.

6 квітня в Тюмені українська делегація відвідає ВАТ "Газтурбосервис", Тюменської обласну клінічну лікарню, завод авіакомпанії "Ютейр". Також відбудеться зустріч ділових кіл України з губернатором Тюменської області Володимиром Якушевым і президентом Торгово-промислової палати Тюменської області Едуардом Абдулліним і представниками підприємств Тюменської області.

7 квітня українська делегація повернеться до Москви, а потім в Україну.