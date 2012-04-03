17 призовників служитимуть в полку Президента України

В Україні стартувала призовна кампанія “Весна – 2012”, впродовж якої до лав Збройних Сил України, Внутрішніх військ МВС України, Державної спеціальної служби транспорту направлять 800 юнаків з Вінниччини.

Як повідомили в обласному військовому комісаріаті, до Внутрішніх військ МВС України Вінниччина направить 290 призовників, до Державної спеціальної служби транспорту – 45, до лав Збройних Сил – 465. Зокрема, 144 призовників проходитимуть службу в Повітряних Силах Збройних Сил України, 33 – у Військово-Морських Силах, 114 – у Сухопутних військах, решта служитиме у військових частинах центрального підпорядкування.

Сімнадцять кращих представників області проходитимуть службу в окремому полку Президента України, - зазначають у Регіональному медіа-центрі МО України (м.Вінниця).

– Беручи до уваги той факт, що понад 20 тисяч юнаків Вінницької області впродовж призовної кампанії “Весна – 2012” підлягає виклику до призовних комісій, – говорить обласний військовий комісар полковник Геннадій Долгашов, – гадаю, що суттєвих проблем із виконанням плану призову бути не повинно. Звичайно, чимало хлопців із цієї кількості в силу певних обставин не підлягають призову, але хочу наголосити, що до війська підуть ті юнаки, які за станом здоров’я, рівнем освіти та морально-діловими якостями є кращими з кращих.

Варто зазначити, що напередодні призовної кампанії “Весна–2012” на базі Бершадсько-Теплицького об’єднаного районного військового комісаріату з головами районних та міських призовних комісій, керівниками відділів охорони здоров’я та освіти, представниками правоохоронних органів й офіцерами військових комісаріатів проведено інструктивно-методичні збори. Питання, що виносились на порядок денний, стосувалися найрізноманітніших аспектів проведення весняного призову громадян на строкову військову службу.

– Ми проаналізували роботу обласної та районних медичних комісій, обговорили шляхи удосконалення роботи з розшуку призовників, які ухиляються від призову, провели реальний розподіл виконання планового завдання з призову між військкоматами. Гадаю, така система колегіальності у роботі дозволить нам якісно провести призовну кампанію “Весна – 2012”, – додав полковник Геннадій Долгашов.