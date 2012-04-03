Вінницькі баскетболістки розгромили суперниць у півфіналі елітного дивізіону

У суботу вінничани — вболівальники баскетболу змогли насолодитися яскравою спортивною подією — півфінальною грою жіночих команд національної першості вищого баскетбольного дивізіону України.

Команда “Регіна-Баскет-Бар”, яку підтримує вінничанин, відомий бізнесмен і меценат Володимир Продивус, з розгромним рахунком 96:48 перемогла суперниць — БК “Франківськ”.

Зазначимо, у жіночому баскетболі вища ліга – це, як, наприклад, у футболі, Прем'єр-ліга. Отже, спортсменки з міста Бар грають у головному, елітному дивізіоні. Нагадаємо, з початку листопада 2011 р. у чемпіонаті серед команд вищої ліги виступали 6 клубів, а саме: київські команди «Динамо» (НПУ ім. Драгоманова) і ТІМ-СКУФ, одеська «Біла акація», харківський Інваспорт», БК «Франківськ» та «Регіна-Баскет-Бар».

Вже кілька років командою «Регіна-Баскет-Бар» опікується Фонд Володимира Продивуса. За цей час баскетболістки з Вінниччини зробили вагомий крок вперед, Зокрема, у сезоні 2010/2011 рр. команда стала срібним призером вищої ліги.

У цьому сезоні (2011/2012 рр.), «Регіна-Баскет-Бар» зайняла 1 місце у календарному турнірі чемпіонату України.

Наразі ж відбувся один із двох так званих «стикових» матчів за золоті, срібні та бронзові медалі.

За словами п резидента БК Олега Голодюка, Володимир Продивус активно допомагає команді. Зокрема, зі спортивною екіпіровкою, витратами на чемпіонат тощо. Сьогодні вінницьким баскетболісткам поставлене максимальне завдання – стати чемпіоном України!

Як зауважив Володимир Продивус, підтримка спорту дня нього - справа життя:

- Я сам перемагав у чемпіонатах, знаю, яку роль може відіграти спорт у житті людини. Для мене він в багатьох моментах став визначальним, адже сформував ті риси характеру, які допомогли у житті. Наша талановита молодь, хлопці й дівчата з Вінниччини, теж заслуговують на свій шанс. Я в них вірю, бачу волю до перемоги. До того ж, вони — прекрасний взірець для тих, хто прагне домогтися успіху. Незалежно від того, де ти живеш, - у столиці, обласному центрі, селі чи невеличкому містечку. Тож, побажаємо нашим дівчатам «золотої» перемоги у фіналі!

Нажаль, через фінансову скруту сьогодні в еліті вітчизняного баскетболу відсутні такі відомі колективи, як «Козачка» (Запоріжжя), БК «Орлан» (Сімферополь), «Південна Пальміра» (Одеса), БК «Донбас» (Донецьк), «Луганські ластівки» та команда «Вінницькі блискавки».

Попереду фінальні матчі за звання чемпіона країни. Вони тривають до 2-х перемог. Перший матч фінальної серії має пройти у Вінниці 8 квітня, другий - у Києві 11 квітня. У разі необхідності, третя, додаткова гра може відбутися 13 квітня.

Суперник “Регіни-Баскет-Бар” по фінальній серії поки що невідомий. Столичні клуби «Динамо» та «ТІМ-СКУФ» за вихід до фіналу змагатимуться 3 квітня, і за потреби - ще й 5 квітня.