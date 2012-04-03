Обставини загибелі С.Бесараба перевірить обласна прокуратура

Прокуратура Вінницької області взяла на себе відповідальність щодо проведення перевірки за фактом нещасного випадку із смертельним наслідком, що стався з Сергієм Бесарабом у смт Тростянці.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

“Міліцією не виявлено підстав для порушення кримінальної справи і, наразі, виникли протиріччя думок судово-медичних експертів, - йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті прокуратури Вінницької області. - Спеціальна комісія, створена для розслідування нещасного випадку, встановила, що у зв’язку з тим, що померлий на час настання смерті не перебував у трудових взаємовідносинах з фізичною особою-підприємцем, у якого він допомагав на будівництві, даний випадок не підпадає під дію Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1112. Осіб, дії чи бездіяльність яких призвела до настання нещасного випадку, не встановлено. Тобто, смерть Бесараба Сергія не пов’язана з виробничим процесом.

У зв'язку з цим, у ході дослідчої перевірки слідчим прокуратури Тростянецького району призначено перевірку технічного стану бетонозмішувача на предмет можливості травмування Бесараба С.В. електричним струмом через безпосередній контакт із струмоведучими частинами вищезгаданого бетонозмішувача.

Відповідно до висновку Територіального управління Держгірпромнагляду України у Вінницькій області технічних несправностей відкритих струмоведучих частин бетонозмішувача, у тому числі кабелів живлення, щиткових управлінь та двигунів, не виявлено. Отже, навіть за умови безпосереднього контакту потерпілого із струмоведучими частинами працюючого бетонозмішувача ураження його електрострумом неможливе.

Крім цього, батьки Бесараба С.В. звернулись зі скаргами в різні інстанції про фальсифікацію Гайсинським судово-медичним експертом причин смерті їх сина, вважаючи, що він загинув від ураження електрострумом.

У зв’язку з цим, прокурором Тростянецького району винесено постанову про ексгумацію тіла Сергія Бесараба, яку й проведено 20.03.2012 комісією у складі двох експертів Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи.

Наразі, проводиться додаткове комісійне судово-медичне дослідження, висновки якого очікуються найближчим часом.

Надалі слідством будуть прийняті остаточні процесуальні рішення за фактом смерті Бесараба С.В. та законності дій судово-медичного експерта Гайсинського міжрайонного відділення СМЕ”.