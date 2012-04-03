На Вінничині виявили заборонені до ввезення сіянці шипшини

Державними інспекторами з карантину рослин по Вінницькій області року виявлено заборонені до ввезення об'єкти регулювання - укорінені рослини шипшини (сіянці) в кількості 10 тис. шт.

Про це з посиланням на прес-службу Державної служби карантину рослин повідомляє УНН .

Сіянці були виявлені в транспортному засобі громадянина Республіки Молдова при проведені фітосанітарного контролю спільно з прикордонною та митною службами в пункті пропуску на державному кордоні Могилів-Подільський (автомобільний).

Рослини шипшини вилучено та знищено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 року № 414., про що складено відповідний акт вилучення та знищення.

Відповідно до пункту 2.27.5 цього наказу забороняється завозити до України з інших країн насіння і садивний матеріал всіх рослин, картоплі в поштових відправленнях приватних осіб та ручній поклажі, багажі пасажирів, членів команд суден, екіпажів літаків, гелікоптерів та інших видів транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно при проведенні фітосанітарного контролю вантажу імпортного насіння, державними інспекторами з карантину рослин було виявлено партію насіння майорану, засмічене карантинними для України бур'яном - повитицею.

Зараженим виявилось 6 кг. насіння, яке після розмитнення могло бути розфасоване в понад 20000 пакетиків і потрапити в реалізацію в роздрібну торгівлю по всій Україні.

Дане насіння надійшло з Польщі на адресу однієї з львівських компаній.