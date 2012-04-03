Експрес-автобуси "в. Київська-Вишенька" роблять тільки 5 зупинок

На маршруті «Водоканал - Вишенька» вже кілька днів у тестовому режимі працюють три автобуси великої місткості - один «Mersedes» та два «MAN». Експрес-автобус - це новий вид громадського транспорту, який ще не знайомий вінничанам. Його особливості полягають у тому, що він не зупиняється на усіх зупинках, тому швидкість його руху більша ніж автобусів у звичайному режимі руху, а за рахунок великої місткості транспортних засобів умови і якість проїзду підвищується.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Експрес-автобуси, які рухаються на маршруті «Водоканал - Вишенька», мають п'ять зупинок: «Водоканал», «вул. П.Морозова», «вул. Грушевського», «Медуніверситет» і кінцева Вишеньки. Вони працюють в підмогу тролейбусу №3, оскільки, за результатами моніторингу, цей напрямок (вул. Київська) в години пік потребував підсилення додатковим транспортом. Вартість проїзду у таких автобусах становить 2,50 грн.

Для того, аби на маршрутах не виникало непорозумінь між пасажирськими перевізниками і щоб кожний вид громадського транспорту дотримувався свого графіку руху, в перспективі планується на громадському транспорті встановити GPS-навігацію.

Минулого тижня завершився термін подачі документів на участь у тендері і вже вивчаються пропозиції, які надали три організації.