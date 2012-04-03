Антимонопольний комітет оштрафував "Вінницяобленерго"

Вінницьке обласне територіальне відділення антимонопольного комітету оштрафувало ПАТ «Вінницяобленерго» на 68 тис. грн. за зловживання монопольним положенням. Як повідомили УНІАН у Вінницькому обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету, рішення про винесення штрафу прийняте 28 лютого.

Зокрема, відділення встановило, що товариство висувало ОСББ «Тяжилів» неправомірну вимогу по організації обліку електричної енергії як в основного споживача, тоді як ОСМД «Тяжилів» неправомірна вимога по організації обліку електричної енергії як в основного споживача, тоді як ОСББ є субспоживачем.

Відповідач припинив порушення.

Довідка УНІАН. «Вінницяобленерго» налічує 12 тисяч юридичних і 750 тисяч побутових споживачів. Публічне акціонерне товариство «Вінницяобленерго» в 2011 році збільшило прибуток на 17,12% або на 7,181 млн грн. в порівнянні з 2010 роком - до 34,775 млн грн. У 2011 р. «Вінницяобленерго» збільшило чистий дохід на 23,62% або на 192,65 млн грн. в порівнянні з 2010 роком - до 1 млрд грн.

