Всеукраїнська студентська олімпіада з Радіотехніки у Вінниці

З 3 по 6 квітня 2012 року у Вінницькому національному технічному університеті відбудеться фінальний етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Радіотехніка».

Олімпіаду такого рівня серед студентів зі спеціальності «Радіотехніка» проводять задля підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошук обдарованої студентської молоді та створення умов для її майбутнього творчого зростання.

Учасниками олімпіади будуть близько п’ятдесяти представників вищих навчальних закладів України, в яких відбувається підготовка фахівців зі спеціальності "Радіотехніка".

Олімпіада проводиться у формі індивідуального (персонального) змагання серед студентів цих ВНЗ. Кожен студент отримує завдання у вигляді задач з п’яти профільних дисциплін з фаху.

5 квітня відбудеться закриття та нагородження переможців Олімпіади.