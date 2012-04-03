"Рибних" браконьєрів ловитимуть до 10 липня

2 квітня на Вінниччині розпочалось оперативно-профілактичне відпрацювання рибної галузі. Заходи, що проводитимуться працівниками міліції до 10 липня, в період нересту, спрямовані на попередження та виявлення фактів браконьєрства на річках та водоймищах області.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Днями працівниками ветеринарної міліції було проведено відпрацювання місць реалізації живої риби та рибної продукції. В ході перевірки на ринках міста Вінниці та області міліціонери вилучили понад 100 кг риби та привели до адміністративного покарання більше десяти чоловік Порушників природоохоронного законодавства було притягнуто до адміністративної відповідальності.

УМВС України у Вінницькій області нагадує, що порушення законодавства про племінну справу у тваринництві тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою ст. 107 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.