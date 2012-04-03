Двоє вінничан торік заробили понад 1 млн. гривень кожний
12:39, 03 квітня 2012Вінниця
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Задекларували прибутки в податковій
З початку року про отримані у 2011-му доходи перед податковими органами прозвітували 7551 громадян.
Про це повідомило Управління оподаткування фізичних осіб ДПС у Вінницькій області.
Вони задекларували свої доходи на загальну суму понад 150 млн. грн. та мають загалом сплатити 2 млн. грн. податків.
Зокрема, двоє громадянина задекларували доходи за минулий рік на рівні більше мільйона гривень.
Нагадаємо, подання декларацій триватиме до 1 травня.
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