Двоє вінничан торік заробили понад 1 млн. гривень кожний

З початку року про отримані у 2011-му доходи перед податковими органами прозвітували 7551 громадян.

Про це повідомило Управління оподаткування фізичних осіб ДПС у Вінницькій області.

Вони задекларували свої доходи на загальну суму понад 150 млн. грн. та мають загалом сплатити 2 млн. грн. податків.

Зокрема, двоє громадянина задекларували доходи за минулий рік на рівні більше мільйона гривень.

Нагадаємо, подання декларацій триватиме до 1 травня.