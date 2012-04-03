З крижаної купелі хлопчика врятував тато

Вчора о 21:45 у на пульт зв’язку СДПЧ-18 міста Іллінці від чергового фельдшера пункту швидкої допомоги селища міського типу Дашів надійшло повідомлення, що місцевий житель на водоймі врятував власного трьохрічного сина.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, двоє малолітніх дітей без дозволу дорослих пішли на річку, в результаті чого один з них впав у холодну воду.

На крики старшого товариша про порятунок прибіг батько постраждалого, витяг сина та надав його першу допомогу, після чого відвіз малюка до лікарні.

Медики поставили дитині діагноз «аспірація водою» та «загальне переохолодження».

Хлопчик перебуває у реанімаційному відділенні місцевої районної лікарні.