Маршрутки Вінниці GPS-навігаторами забезпечать кияни

Стали відомі перші результати відкритого інвестиційного конкурсу для забезпечення Автоматизованої системи диспетчерського управління рухомими об'єктами міського пасажирського та комунального транспорту Вінниці. Він мав визначити фірми, які забезпечать маршрутки, тролейбуси та автобуси міста системою GPS-навігації, - повідомляє “Моя Вінниця”

- Конкурс завершився. - говорить мер Вінниці Володимир Гройсман. - Вивчаємо пропозиції, які надійшли. Їх чотири. На жаль, тільки з київських фірм. Хоча мені б хотілось, щоб і вінницькі фахівці в цьому брали участь. Але мабуть їм бракує такого досвіду.

Нагадаємо,

Автоматизована система диспетчерського управління контролюватиме графік руху пасажирського транспорту, час роботи на маршруті. Вона визначатиме, де саме знаходиться автобус, тролейбус чи інший громадський транспорт.