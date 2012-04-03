"Земляки" засадять Вінниччину деревами

З 5 по 12 квітня на теренах Вінниччини діятиме проект «Нас не буде – буде сад». У цей період у Теплицькому, Бершадському, Гайсинському, Тростянецькому, Піщанському та Чечельницькому районах та у місті Ладижин буде висаджено буде висаджено понад 500 фруктових, хвойних та декоративних дерев. Кошти на їх придбання зібрали активісти Вінницької громадської організації «Земляки».

Довідка УНІАН. Вінницька громадська організація «Земляки» діє на теренах районів Вінницької області, що знаходились на прикордонні колишнього «Дикого поля» - Теплицького, Бершадського, Гайсинського, Тростянецького, Піщанського та Чечельницького. Активні громади цих районів започаткували рух на захист інтересів своїх територіальних спільнот та для того, аби спільними зусиллями вирішувати проблеми, що стоять сьогодні перед найвіддаленішими районами області.

З наступного тижня в районних центрах цих районів, а також у місті Ладижин розпочинають роботу Центри Сприяння Розвитку Територіальних громад, які будуть вирішувати найнагальніші питання сільських та міських громад, та за допомогою волонтерів допомагати найнезахищенішим верствам населення.