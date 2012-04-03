У Хмільнику хочуть створити фонд порятунку палацу графа Ксідо

На чергову сесію Хмільницької міської ради, яка відбудеться в квітні, мають намір винести рішення «Про утворення цільового фонду для акумулювання коштів на фінансування ремонту та реставрації палацу графа Ксідо К.І.».

Про це повідомляє “Громадський форум Хмільниччини”.

Відповідно до Положення про цільовий фонд, джерелами його наповнення визначено добровільні внески суб’єктів господарювання та громадян та кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Головним розпорядником коштів Фонду визначається управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради.

Використання коштів Фонду здійснюється в межах кошторисних призначень, затверджених в установленому порядку на фінансування ремонту та реставрації палацу графа Ксідо К.І.

Палац графа Ксідо - найцікавіша споруда Хмільника, збудований у 1911-1915 рр. за проектом академіка Фоміна над мальовничим берегом Бугу поблизу старих замкових мурів. Являє собою еклектичне поєднання стилів різних епох. Так, якщо подивитись на палац з різних боків, то навіть важко повірити, що це один й той самий будинок. З боку річки відкривається панорама ренесансного замку з баштами у кутках, а от парадний фасад будівлі з колонадою над головним входом - взірець архітектури класицизму.