Вінничанам виплатили понад 5 млн. грн. матеріальної допомоги

Минулого року середній розмір матеріальної допомоги, за якою зверталися мешканці Вінниці до відділів соціального захисту населення, становив 1377 гривень. Це в 1,6 разів більше, ніж у 2010 році.

Загалом у 2011 році мешканцям обласного центру виплачено понад п'ять мільйонів гривень матеріальної допомоги.

Про повідомила директор департаменту праці і соціального захисту населення Вінницької міської ради Лариса Попова.

За статистикою, понад 70% мешканців міста звертаються за матеріальною допомогою для лікування. Для вирішення соціально-побутових питань - близько 20%. Решта заявників звертались за матеріальною підтримкою для оплати за навчання, проведення водопостачання тощо.

Минулого року до працівників департаменту праці і соцзахисту найчастіше мешканці звертались стосовно роз'яснення питань оплати праці, використання робочого часу та годин відпочинку, питань укладення трудових договорів, ведення трудових книжок та інших питань. Крім того, мешканці обласного центру звертались за допомогою при оформленні пільг та субсидій, матеріальної допомоги тощо.

В цілому за рік роботи до департаменту праці і соціального захисту населення надійшло понад 5,2 тисячі письмових звернень, чотири тисячі із них вирішено позитивно, по інших зверненнях надавались роз'яснення або ж відмови з об'єктивних причин.

В середньому щомісяця соціальна допомога надавалась 200 заявникам. Більшість звернень стосувалась призначення та виплати соціальних допомог, призначення та перерахунку пенсій, отримання пільг, безкоштовного проїзду, надання матеріальної допомоги.