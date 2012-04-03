Жмеринський "юний натураліст" вирощував коноплі на підвіконні

Вчора у Жмеринці працівники міліції затримали місцевого непрацюючого молодика, який вирощував у власній квартирі коноплю.

Про це повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Наркотичне зілля, як з’ясувалося, 22 – річний чоловік вживав сам і пригощав друзів. Під час обшуку помешкання правоохоронці виявили на підвіконні горщики з вирощеними кущами забороненої рослини.

Як повідомив начальник Жмеринського райвідділу міліції Генадій Ткачук, до правоохоронців надійшла оперативна інформація, яка під час перевірки підтвердилася. Окрім живих рослин працівники міліції виявили і вилучили у помешканні молодика готову до вживання марихуану та спеціальний пристрій для її вживання.

За попередніми даними розслідування, підозрюваний раніше до кримінальної відповідальності не притягувався і в поле зору міліції не потрапляв.

Наразі вилучену наркосировину відправили на дослідження . Після проведення дослідження вирішуватиметься питання про притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності. В діях підозрюваного вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 307 Кримінального кодексу (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) . Законом передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.