Начальника міліції Могилева-Подільського притягнуть до суду
16:49, 03 квітня 2012Вінниця
1 0
За побиття громадянина
Прокуратурою Вінницької області до суду з обвинувальним висновком направлено кримінальну справу за обвинуваченням начальника Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області у спричиненні легких тілесних ушкоджень громадянину.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.
Прокуратурою Вінницької області до суду з обвинувальним висновком направлено кримінальну справу за обвинуваченням начальника Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.
Слідством установлено, що посадовець, виходячи за межі наданих йому повноважень, спричинив легкі тілесні ушкодження жителю м. Могилів-Подільського.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter