Начальника міліції Могилева-Подільського притягнуть до суду

Прокуратурою Вінницької області до суду з обвинувальним висновком направлено кримінальну справу за обвинуваченням начальника Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області у спричиненні легких тілесних ушкоджень громадянину.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою Вінницької області до суду з обвинувальним висновком направлено кримінальну справу за обвинуваченням начальника Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

Слідством установлено, що посадовець, виходячи за межі наданих йому повноважень, спричинив легкі тілесні ушкодження жителю м. Могилів-Подільського.