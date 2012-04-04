Сісти в експрес молодості можна буде з вінницькими авторами

Книгарня «Є» та Вінницька організація НСПУ запрошують Вас на поетичні читання авторів альманаху «Експрес «Молодість», які відбудуться 5 квітня. Початок – о 18:00.



«Експрес «Молодість» - перша антологія творів найталановитіших молодих майстрів пера, які вже стали дійсним фактом подільської літератури. За два роки це видання представило майже увесь спектр імен та стилів, які творяться новим і надзвичайно цікавим поколінням письменників.

Структурний елемент проекту також доволі цікавий, кожен автор, окрім своєї світлини та біографії, представлений своєрідним маленьким прев’ю, яке належить перу упорядника Віталія Борецького, і яке збоку наче малює окремого письменника чи його творчість.

На поетичному вечорі «Е-молодість» (як уже встигли назвати новий альманах у «професійних колах») свої твори читатимуть Юрій Сегеда, Світлана Іллініч, Дмитро Штофель, Дана Кваша, Василь Пастушина, Ірина Павлюк та інші.

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.

