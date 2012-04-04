Григорій Дерун - новий заступник Джиги

Сьогодні голова облдержадміністрації Микола Джига представив апарату ОДА свого нового заступника, відомого підприємця-ювеліра Григорія Деруна.

Розпорядження про його призначення на посаду губернатор підписав вчора, 3 квітня.

Відтак, Партія регіонів виконала свої кадрові зобов'язання перед Сергієм Тігіпком, лідером вже колишньої “Сильної України”, яка поповнила ряди регіоналів.

Нагадаємо, Григорій Дерун очолював обласну організацію “Сильної України” і зробив чимало для досить успішньої передвиборчої кампанії Тігіпка на президентських виборах 2009/10 років.

Що ж до власне представлення Деруна, то все відбулося по-домашньому, адже всі - свої. Атмосфера дуже добре вписувалась у вінницьку “тему” ставлення до “своїх і чужих” призначенців на посади в область.

-Хто знає нашу позицію стосовно чужих, то розуміє, чому ми вважаємо, що в область на посади повинні призначатися люди, які тут виросли, які знають область, знають людей, які люблять цю землю, - підкреслив Джига. - Він буде займатися виключно взаємодією ОДА з бізнесовим середовищем. Ця ланка в нас трошки упущена, ми недостатньо сьогодні приділяємо увагу співробітництву з бізнесом. Григорій Григорович має вже сьогодні запросити представників контролюючих органів, податкової, всіх, хто заважає працювати бізнесу. Адже бюджет треба наповнювати і це можливо зробити тільки за рахунок роботи бізнесових структур.

Сам Григорій Дерун був небагатослівним і пообіцяв багато працювати.

-Чесно і відверто обіцяю зробити все, що зможу, для того, щоб зростав добробут наших людей на Вінниччині, для того, щоб підприємницьке середовище розвивалося .

Одним із перших завдань, які поставив перед ним губернатор, Григорій Дерун назвав наведення ладу у пасажироперевезеннях, зокрема — у районах.

- Я вважаю, що поставлене завдання - дуже важливе. Сьогодні відбувається реформування транспортних перевезень і я сподіваюся, що ми зможемо вирішити питання, зробимо все, щоб бізнес відгукнувся на потреби транспорного забезпечення у районах. Вони, можливо, не настільки стільки економічно вигідні, як у місті, але необхідні, - сказав Дерун.