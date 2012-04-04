Третього квітня у Вінниці стартувала акція «Учнівська молодь Вінниці - за чисте довкілля». Студенти вінницьких центрів професійно-технічної освіти, вищих учбових закладів та коледжів прибирали місця відпочинку городян, зони біля водоймищ, лісосмуги та підпорядковані навчальним закладам території. Загалом у весняному прибиранні територій міста візьме участь близько тисячі студентів.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Щороку збільшується кількість вінничан, які долучаються до прибирання вулиць, зелених зон та місць відпочинку. Так, зокрема, ще минулого місяця мешканці багатоповерхівок спільно із працівниками житлово-експлуатаційних підприємств наводили лад на прибудинкових територіях, а комунальні служби міста за допомогою спеціалізованої техніки вже тривалий час прибирають дороги після зими. Крім того, майже кожні вихідні, за сприятливих погодних умов, мешканці приватної забудови також наводять лад поблизу свої будинків, на вулицях та зелених зонах, які знаходяться у їхньому мікрорайоні. Третього квітня акцію по прибиранню міста провели і студенти вінницьких центрів професійно-технічної освіти.

Вже традиційно після зими вінничани беруть участь у міських суботниках та долучаються до прибирання міста. Так, наприклад вже декілька років поспіль двічі на рік (навесні та восени) проводиться загальноміський суботник, під час якого працівники різних міських установ, підприємств та організацій спільно із комунальними службами прибирають зони відпочинку - парки, сквери, лісосмуги тощо. Мешканці приватного сектору та жителі багатоповерхівок також не стоять осторонь - вони впорядковують газони та квітники на прибудинкових територіях, висаджують нові дерева, прибирають сміття та ремонтують огорожі, лавки вапнують стовбурі дерев.

Цьогоріч поприбирати міські зони відпочинку та території з зеленими насадженнями вирішили майже 20 учбових закладів міста. Студенти вінницьких коледжів, училищ та вишів організували акцію «Учнівська молодь Вінниці - за чисте довкілля», в рамках якої на суботники вийде близько тисячі студентів. Вони прибиратимуть місця біля водойм, зони громадського відпочинку, та підпорядковані навчальним закладам території.

За словами начальника інспекції по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Василя Гайовика, студентам видають пакети для сміття та одноразові рукавички. «Молодь збиратиме сміття у пакети та складуватиме на узбіччі дороги, після чого комунальні служби здійснюватимуть вивіз пакетів, - говорить Василь Гайовик. - Взагалі, на початку акції взяти участь у «суботнику» планували близько 500 студентів. Пізніше долучитись до прибирання вирішило ще півтисячі студентів. В цілому, молодь досить позитивно віднеслись до наведення порядку, і, сподіваємось, така акція допоможе не лише зробити місто чистішим, а й виховати у молоді бережне ставлення до навколишнього середовища».