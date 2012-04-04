Літній чоловік стрибнув у криницю

3 квітня о 14:41 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини Гайсин івід чергового Гайсинського районного відділу УМВС надійшло повідомлення про падіння у криницю 57-річного чоловіка, жителя села Краснопілка Гайсинського району.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що людина без ознак життя знаходиться в криниці на глибині 7 м. За допомогою рятувальної мотузки працівники МНС підняли тіло загиблого із дна криниці.

Попередньо причиною загибелі названо самогубство. Чоловік перебував на обліку в психіатричному відділенні Гайсинської центральної районної лікарні.



