Ринки віддавати пальму першості супермаркетам не квапляться

На 1 січня 2012р. в області діяло 68 суб’єктів господарювання, в яких на балансі налічувалось 96 ринків. З них 13 ринків належали фізичним особам-підприємцям. Порівняно з попереднім роком їх кількість не змінилась.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Понад 30% ринків розташована в містах обласного підпорядкування та м. Вінниці. Серед районів області найбільше ринків функціонує у Шаргородському, Вінницькому, Липовецькому, Ямпільському районах і їхня кількість у зазначених регіонах коливалась від 8 до 4.

Загальна площа ринків із продажу споживчих товарів порівняно з попереднім роком зменшилась на 6,9% і становила 662,2 тис.кв.м. Зменшення загальної площі за рік спостерігалося у м. Вінниці – на 26,2%, м. Хмільнику – на 14,3%, Шаргородському районі – на 8,7%.

На 1 січня 2012р. в області діяло 7 ринків із загальною площею від 33 до 20 тис. м2, 15 ринків мали площу від 19,9 до 10 тис.м2. Ринки з площею від 9,9 до1 тис. м2 становили більше половини загальної кількості ринків і займали 36,0% площ та торгових місць.

На 1 січня 2012р. на ринках налічувалось 28,2 тис. торгових місць, до яких включені місця у критих ринках, павільйонах, на критих і відкритих столах, місця для торгівлі з транспортних засобів, кіоски (контейнери), лотки (палатки). Порівняно з попереднім роком їхня кількість збільшилась на 2,4%. Найбільша частка торгових місць (53,3%) зосереджена у кіосках (контейнерах) та палатках.

Кількість торгових місць у середньому на один ринок по області становила 294 одиниць, у т.ч. на один продовольчий – 152, непродовольчий – 289 (з них речовий –392), змішаний – 300 одиниць.

Структура ринків за спеціалізацією за рік зазнала незначних змін: збільшилась частка змішаних і зменшилась частка непродовольчих ринків на 0,1%. Речові ринки продовжують складати майже половину з продажу непродовольчих товарів, їхня торгова площа складає 66% від торгової площі усіх непродовольчих ринків та 75,2% торгових місць від усіх торгових місць непродовольчих ринків.

На балансі підприємств (ринків) на 1 січня 2012р. був 1 критий ринок та 81 павільйон на 172 та 3623 місця відповідно.

На 1 січня 2012р. на ринках функціонувало 8402 кіоска (контейнерів) та 6658 лотків (палаток), з яких 78,9% здійснювали торгівлю непродовольчими товарами.

На території ринків діяло 617 магазинів (з них 76,1% – непродовольчих) та 28 об’єктів ресторанного господарства (кафе, барів, їдалень тощо). Кількість магазинів за рік зменшилась на 0,6%, а кількість об’єктів ресторанного господарства залишилася без змін.

Для продажу товарів із транспортних засобів на території ринків відведено 905 місць, з яких 53,9% пристосовано під торгівлю непродтоварами, сільгосппродуктами та іншими продтоварами – відповідно 24,5% та 21,6%.