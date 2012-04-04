Біля Джулинки згоріла вантажівка
12:02, 04 квітня 2012Вінниця
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Вчора о 16:08 на пункт зв'язку підпорядкованої державної пожежної частини №16 міста Бершадь надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла неподалік населеного пункту села Джулинка.
За попередньою інформацією, горів вантажний автомобіль Volvo, власником якого є одне з транспортних підприємств міста Бровари.
Як повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області, по прибуттю на місце виклику рятувальники загасили полум’я та припинили розповсюдження вогню на причіп автомобіля.
За свідченням очевидців, загорання спричинив вихід з ладу турбіни двигуна.
Орієнтовний збиток від пожежі склав 90 тисяч гривень. Остаточні причини з’ясовуються.
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