Біля Джулинки згоріла вантажівка

Вчора о 16:08 на пункт зв'язку підпорядкованої державної пожежної частини №16 міста Бершадь надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла неподалік населеного пункту села Джулинка.

За попередньою інформацією, горів вантажний автомобіль Volvo, власником якого є одне з транспортних підприємств міста Бровари.

Як повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області, по прибуттю на місце виклику рятувальники загасили полум’я та припинили розповсюдження вогню на причіп автомобіля.

За свідченням очевидців, загорання спричинив вихід з ладу турбіни двигуна.

Орієнтовний збиток від пожежі склав 90 тисяч гривень. Остаточні причини з’ясовуються.