Джига перевіряє прибирання і організовує посадку лісу

Голова Вінницької ОДА Микола Джига заповзявся до Великодня очистити від сміття всю Вінниччину та озеленити її терени. Сьогодні під час предствлення свого нового заступника він скористався присутністю працівників апарату і закликав їх перед святами навести лад у службових приміщеннях.

Опісля цього губернатор зібрався об'їхати кілька районів, щоб особисто пересвідчитись, що там і справді прибирають довкілля, а не тільки шлють керівнику області оптимістичні реляції.

Окрім того, Джига повідомив своїм підлеглим, що у п'ятницю вони стануть учасниками трудового десанту — мають посадити 5 га лісу у с. Пултівці. Всерйоз, чи жартома, назвав і норму — по 500-700 саджанців треба буде посадти кожному.