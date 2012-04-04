Газозварюварювальнику обпекло очі

Термічні опіки слизової оболонки та рогівки обох очей, – такий невтішний діагноз поставили медики 46-річному мешканцю села Тростянчик Тростянецького району, газозварювальнику одного з місцевих підприємств.

3 квітня чоловік виконував зварювально-ремонтні роботи у селі Демківка. З його слів, газ спалахнув і обпік йому очі під час заправки карбідом ацетиленового газового генератора.

Нині потерпілий у важкому стані перебуває у Тростянецькій районній лікарні, – повідомляє “Вінниця ОК” з посиланням на прес-службу УМНС в області.