Вінниця має розростися до меж окружної

Місто Вінниця має розростися за рахунок Тарногродського, Липовецької і Сабарова. Все, що знаходиться по цей бік об'їзної дороги, має стати Вінницею.

Про це виданню “RIA” повідомив заступник вінницького міського голови Валерій Коровій.

За словами Валерія Коровія, якщо не виправити ситуацію з межами міста зараз — у майбутньому Вінниця буде просто позбавлена можливості для розвитку. Відтак в мерії зараз готуються внести зміни в генеральний план з тим, аби розширити межі обласного центру. Спочатку це рішення має затвердити сесія міської ради, обласна рада і останню крапку має поставити парламент.

Є чітко прописана процедура, якої потрібно дотримуватися. Зараз підходить до завершення процес уточнення генерального плану забудови міста Вінниці. На вересень ми плануємо винести уточнений генплан на розгляд сесії міськради. Ці напрацювання ляжуть в основу подальшого звернення міської ради до Верховної Ради щодо розширення меж міста. Як показує практика, вирішення цього питання на рівні парламенту — це довготривала процедура, яка може зайняти 1,5—2 роки, - сказав Коровій.

Заступник мера повідомив, що “через призму генплану приєнуємо до міста фактично ті території, які з незрозумілих причин не увійшли до нього. Наприклад, це території в районі вулиці Тарногродсього і Липовецької. Сьогодні, вони відносяться до окремих територіальних громад Вінницького району.

Така ж проблематика по Сабарову, району Електромережі, Вишеньці та Луці-Мелешківській. За великим рахунком, мова йде про усі території в рамках існуючої об'їзної дороги.