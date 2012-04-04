Інвалідам області дають компенсацію за лікування... 300 грн.

На Вінниччині нараховується близько 100 тисяч людей з обмеженими фізичними можливостями. Людей, які не можуть в повній мірі самі себе соціально захистити, створити собі умови рівних можливостей з іншими категоріями населення. Проте, як зауважує директор Вінницького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Сергій Полонський, фінансові можливості власне фонду напряму залежать від Державного бюджету.

Про це він зазначив на прес-конференції 4 квітня в Управлінні у справах преси і ЗМІ Вінницької ОДА.

- Головним завданням Фонду та його територіальних органів є реалізація соціальних, трудових, інформаційно-просвітницьких заходів, а також створення робочих місць, - зазначає Сергій Полонський. – В 2011 році ми провели компенсаційні виплати інвалідам за невикористане санаторно-курортне лікування на суму 573 тис.грн. 2054 особам. В 2012 році ця сума буде дещо вищою – 919 тис.грн.

В 2011 році компенсація інвалідам І, ІІ групи становила 300 гривень, ІІІ групи – 225 гривень, інвалідам ІІІ групи із загальними захворюваннями – 150 грн. В 2012 році вона відповідно становитиме для інвалідів І, ІІ групи – 320 гривень, ІІІ групи – 240 гривень